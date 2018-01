Vieira Lima na berlinda

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 29 de novembro de 2017 com críticas à família Vieira Lima (Geddel, Lucio e Marluce) na mira da Polícia Federal por culpa do tesouro em cédulas num apartamento suspeito; ao diretor-geral da PF, Fernando por que no te callas Segóvia, pedindo privilégios pra instituição na reforma da Previdência; a Eduardo Cunha mantido preso pelo tribunal; aos documentos mais que cretinos do PSDB; e a Lula, que teve tentativa de manter R$ 16 milhões bloqueado frustrada. Eliane Cantanhêde abordou o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pegando fogo com a decisão de um conselheiro; e o PSDB, que agora se une para tentar apagar o incêndio antes de acertar com Temer e decidir o que fazer com a reforma da Previdência. Gustavo Loyola alertou para a expectativa para PIB e também uma boa notícia para poupadores de planos econômicos antigos. Em Direto da Fonte, Sonia Racy também tocou no assunto dos poupadores devem receber dinheiro de planos econômicos do passado. Em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou da final da Libertadores

