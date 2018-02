O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu um show de cinismo ao reclamar da pressão para manter as dez medidas anticorrupção levadas à discussão pelo MPF, com 2 milhões e 400 mil assinaturas de cidadãos brasileiros aptos a votar, como se a democracia não fosse o governo do povo, mas, sim, dos seus representantes. O vexame da votação na calada da madrugada, aproveitando-se da emoção mundial com a queda do avião que levava a Chapecoense a Medellín, foi recebido com panelaços em várias cidades w a indignação das cúpulas do STF, do CNJ e até da OAB. O Senado abortou uma manobra de Renan para votá-lo ontem à noite por 44 a 14 votos. Um mínimo de consolo!

(Comentário no Direto da Redação da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 1º de dezembro de 2016, às 7h13m)

