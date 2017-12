Vergonha alheia

Sabendo que o Brasil está em último lugar no ranking de PIBs do primeiro trimestre, sinto vergonha. Mas não de ser brasileiro e, sim, de saber que ainda há senadores disponíveis e dispostos a reporem Dilma na Presidência, de onde ela e seu condutor Lula da Silva nos conduziram ao fundo do mar. Estamos no mais profundo dos mares e diante do abismo onde cairemos se ela voltar. O economista João Luiz Mascolo, do Insper, lembrou hoje na Rádio Estadão que, por mais problemas que Temer tenha e ainda venha a ter, não há solução pro caos que não seja a saída dela. Com Dilma voltará o inferno de dantes.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 1º de junho de 2016)

