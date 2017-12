Valentões de boteco

No Estadão às 5, ancorado por Emanuel Bomfim, da Rádio Eldorado – FM 107,3 –, reclamei de Rodrigo Janot, Michel Temer e Gilmar Mendes que do alto de seus cargos bem remunerados pelo povo, agem como se estivessem num boteco pé-sujo brigando por suas vaidades, desrespeitando a democracia e desprezando as instituições que deveriam honrar, o Ministério Público Federal, a Presidência da República e a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O programa, transmitido ao vivo pela TV Estadão do estúdio no meio da redação do jornal, na segunda-feira 7 de agosto de 2017, às 17 horas, e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão debatemos o noticiário do dia.

Para ver clique aqui