Vai pra casa, Padilha!

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e autorizou a abertura de inquérito para apurar se o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, cometeu crime ambiental. O inquérito soma-se a processos pondo posse de terras em dúvida e citação de ex-executivo da Odebrecht de recebimento de propina na Operação Lava Jato. Mas, por incrível que pareça, é pouco provável que tudo isso interfira na permanência dele no Palácio do Planalto e na coordenação política da votação das reformas necessárias para tirar o País da lama. Não seria o caso de liberá-lo para tratar da saúde e dar um refresco na democracia?

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – Fm 92,9 – na quarta-feira 15 de março de 2017, às 18h07)

