Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da manhã da quarta-feira 7 de fevereiro de 2018, abordando os seguintes temas: a garantia do novo presidente do TSE de que terá tolerância zero com ficha suja na eleição; o voto vencedor e revelador de Alexandre de Moraes mandando executar pena de deputado catarinense e insinuando que sua posição na votação do assunto será igual, mas Rosa Weber manteve seu voto contra; outro que vota contra é Richardo Lewandowski que soltou traficante perigoso condenado no mesmo TRF-4 que apenou Lula; a opinião abalizada de um herói dos direitos humanos na ditadura contra o trânsito em julgado para condenados em segunda instância; a insistência do PTB em ir até a última instância na Justiça para o final feliz da novela “Vai, ministra!”; o alerta dado pelos mercados internacionais para o Brasil tomar juízo; e o desabamento do viaduto rachado no Eixão do Brasília, que não foi acidental. Alexandre Garcia comentou a publicação do acórdão da condenação de Lula pelo TRF4 e a posição dura do presidente do TSE, Luiz Fux, contra candidatos de ficha suja; que o PTB insiste na posse da Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho; mortes violentas no Brasil por causa de trânsito e homicídios dolosos, perguntando se não seria omissão dos legisladores. Elilane Cantanhêde abordou Alexandre de Moraes e a prisão após a segunda instância; o discurso de Fux no TSE; e o desabamento do viaduto rachado no Eixão de Brasília.

