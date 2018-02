Vade retro, Renan!

Renan Calheiros conseguiu contrabandear seu projeto de abuso de autoridade para se vingar de juízes e promotores na calada da madrugada na Câmara, mas não o pôs em votação no Senado, que preside, na noite de quinta-feira, perdendo por 44 a 14 ao tentar fazer votar em urgência urgentíssima ainda naquela noite, o mostrengo aprovado na Casa ao lado. Enquanto o STF o tornava réu de processo penal no outro lado da Praça dos Três Poderes por 8 a 3, o presidente do Congresso comandava no plenário a farsa de buscar legitimidade em sua tentativa de retaliar de seus algozes, de que encarregou o disponível coleguinha Roberto Requião, ao ouvir as críticas do juiz Sergio Moro, mas usando Gilmar Mendes para fazer valer a própria chantagem. Vade retro!

