Utopia, lugar nenhum

A contratação do goleiro Bruno pelo Boa Esporte é a própria negação da sociedade ideal imaginada pelo pensador britânico Thomas Morus que há 501 anos publicou um clássico do pensamento político e filosófico, popular até hoje e que virou uma categoria da sociologia, A Utopia, obra em dois volumes, escrita originalmente em latim. Primeiro lançamento da coleção Clássica da Editora Autêntica, o livro está chegando às livrarias num momento de turbulência política e recessão econômica no Brasil, exatamente o que não existe na ilha modelar imaginada pelo autor – uma sociedade em que tudo pertence a todos e a busca do bem comum é lei. Como diz ironicamente o título, lugar nenhum.

(Comentário no Direto da Estante no Estadão no Ar da Rádio Estadão na segunda-feira 13 de março de 2017, às 7h52m)

