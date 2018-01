Uma régua de salvação

A inesperada morte do ministro-relator da Operação Lava Jato no STF, Teori Zavascki, na queda de um bimotor no mar de Paraty, proximidades da Ilha Rasa, surpreendeu e assustou o Brasil e o mundo pela importância capital da atuação dele na manutenção da Operação Lava Jato, que participa de forma exponencial na guerra à corrupção no Brasil e no mundo. Tratei deste assunto numa edição do Periscope em meu Twitter @joseneumanne.

