O spiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child, gravado originalmente por Paul Robeson, mereceu uma versão espetacular de Richie Havens no festival de rock de Woodstock. Usei esse grito por liberdade, liberdade como abertura e encerramento musical de meu Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da quinta-feira 24 de novembro de 2016, às 17h35m.

Para ouvir clique aqui