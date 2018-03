Um não de cara!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 31 de janeiro de 2018 comentando o não de cara que Lula levou do STJ em sua tentativa de anular decisão da segunda instância mantendo condenação do réu por Mouro; a decisão de Cármen Lúcia de não votar novamente autorização do STF para prisão de condenado em segunda instância; a desistência de Marco Aurélio na revisão da nova regra; o desgaste provocado pelo vídeo al mare da sra. Brasil e seus descamisados; mais uma reunião secreta de Temer com diretor da PF sem o chefe deste, ministro da Justiça; a desfaçatez do procurador e do juiz da Lava Jato ao requererem duplo auxílio de moradia; o atropelador de Copacabana proibido de sair do país; e a vergonha do Estado brasileiro ao não conseguir deter avanço da febre amarelo em pleno século 21. Alexandre Garcia abordou a reprimenda pública de Roberto Jefferson na filha serelepe; a negativa do habeas corpus para Lula: e o pedido da defesa deste para que se devolva o passaporte ao réu, que, afinal, não foi à Etiópia. Eliane Cantanhêde disse que Lula sofreu duas derrotas na segunda-feira, uma no STJ e outra no Supremo, mantendo-se sua prisão no horizonte das possibilidades; e também perdeu duas vezes no começo da semana o ex-governador Sergio Cabral, o maior colecionador de denúncias de corrupção no País, um campeão! Em Direto da Fonte, Sonia Racy informou que o DEM define estratégia para eleições estaduais deste ano.

