Governo e Congresso pretendiam transferir nesta terça-feira patrimônio público avaliado em R$ 20 bilhões para as concessionárias telefônicas e ainda perdoar-lhes dívidas também no valor de R$ 20 bilhões, jogando fora R$ 40 bilhões para evitar a falência da Oi, que deve R$ 65 bilhões ao todo e tem dificuldade de pagar aos credores e remunerar os acionistas. Até agora o público que usa os serviços das concessionárias do serviço de telefonia e poderá vir a bancar essa generosidade com chapéu alheio não foi informado sobre o tamanho do patrimônio público a ser transferido e quais as causas da dispensa de pagar a dívida, por obra e graça de Kassab, Jorge Viana e Daniel Vilela. Um gato de bilhões!

(Comentários no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 19 de dezembro de 2016, às 7h14)

Para ouvir clique no link abaixo e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul