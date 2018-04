Tupi or not tupi

Júlio Maria contou no Caderno 2 do Estadão que no ano “da catástrofe”, conforme o meio musical esperava depois das notícias de que nada poderia salvar a economia do setor em 2017, a notícia de mais uma casa de shows prestes a abrir em São Paulo surpreende. Depois do anúncio da Casa Natura, prestes a ser inaugurada em Pinheiros, e da mudança de endereço da Casa de Francisca, que migrou para um belo espaço no centro antigo de São Paulo, a Vila Madalena vai sediar um novo empreendimento. A casa, construída na década de 50 num terremo de 500 metros quadrados, com capacidade para 500 pessoas sentadas na rua Fidalga, 360, será aberta no dia 15 com um show de João Donato.

(Comentário no Direto da Coxia no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira, 9 de março de e 2017, às 7h54m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site Estação Nêumanne, no ícone do play

Para ouvir A Rã, com Caetano Veloso, clique aqui