Mesmo após já ter votado unanimemente contra embargo do pedido de Lula para tirar de Moro trechos de delações premiadas da Odebrecht citando propinas ao petista, alegando que não é da alçada da Operação Lava Jato por não ter origem na Petrobrás, três dos ministros da Segunda Turma do STF – o indefectível trio Parada Dura Gilmar, Lewandowski e Toffoli – derrotaram o relator Fachin e o decano Celso de Mello e propiciaaram efeito cascata a favor do presidiário mais famoso do Brasil. Essa canalha transformação de chicana em jurisprudência integra a escalada de impunidade desencadeada na impropriamente chamada de “Suprema Corte”, já óbvia na prisão domiciliar de Maluf e na autorização para Demóstenes disputar eleição. Tudo por Lula!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,5 – na quarta-feira 25 de abril de 2018, às 7h40m)

1 – Haisem Por que cargas d’água três dos cinco ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal mudaram tão rapidamente a respeito de um pedido da defesa de Lula para retirar de Sérgio Moro as citações de delações premiadas da Odebrecht, passando-as para a alçada da Justiça de São Paulo? Você concorda com Vera Magalhães, que, no BR 18 do Estadão, escreveiu que isso abriu a porteira da Lava Jato para “estancar a sangria”, como disse o profeta Jucá?

2 – Carolina Por que você tem relacionado essa decisão a outras tomadas por ministros e pela maioria da mesma turma, tais como a prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf em São Paulo e a autorização para o senador Demóstenes Torres se candidatar ao Senado pelo Estado de Goiás?

3 Haisem Por que, em vez de simplesmente negar o habeas corpus pedido pela defesa de Lula, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, o encaminhou para decisão da Segunda Turma e ainda por votação cibernética?

4 Carolina Você acha que essas atitudes recentes do STF são tomadas para facilitar uma decisão favorável a Lula. O que, então, explicaria o súbito e inesperado recuo de Marco Aurélio Mello em por em mesa a votação do pedido do PCdoB para o Supremo proibir prisões depois de segunda instância, que provocaria benefício imediato para o ex-presidente?

5 – Haisem Os ministros do mesmo STF Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e Gilmar Mendes, seu desafeto e antecessor, deram ontem esperanças a Lula de que ele possa vir a ser solto e até registrar sua candidatura à Presidência. Por que fizeram isso? Eles têm condições de cumprir essas promessas de esperança?

6 – Carolina Qual a conexão existente entre a questão da autorização para prisão após a segunda instância e o caso do ex-governador tucano de Minas Gerais Renato Azeredo, que, mesmo tendo mantida sua condenação a 20 anos e 1 mês pelo Tribunal de Justiça do Estado que governou e ainda terá recurso de inocência apelando para um princípio legal nascido de um truque sujo da ditadura militar para proteger um facínora e torturador?

7 Haisem O ministro Carlos Marun jura de pés juntos e dedos em cruz que o esfrangalhamento da reforma trabalhista, realizado diante da inépcia e da indiferença geral no Congresso, não é uma derrota do governo Temer, que, aliás, segundo a Coluna do Estadão, parou de falar de reeleição para evitar sofrer mais ataques. Se não for, seria o quê, então?

8 Carolina Anteontem você chamou aqui nossa atenção para o fato de Temer estar ao desabrigo do foro privilegiado, pois suas chances de se reeleger são praticamente nulas. O que você acha que ele está fazendo para, mesmo não se reelegendo, ficar abrigado no foro?

