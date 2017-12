Tudo pela reeleição

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 22 de agosto de 2017 teve início com meu Direto ao Assunto registrando o reconhecimento dos relatores de que a tal reforma política (bleargh) é só para assegurar o foro dos políticos; a influência da genealogia no habeas corpus que Gilmar Mendes deu no STF ao sócio do próprio cunhado, e a denúncia de Janot contra Jucá, que emporcalha mais do que já o tinham feito Temer e o PMDB. Eliane Cantanhêde abordou a reforma política de três ângulos: a votação no plenário da Câmara, sem nenhum consenso sobre distritão, a volta do financiamento privado e a estreia do semipresidecialismo Alexandre Garcia falou de Janot denunciando Jucá; e de Alkmin tentando evitar o racha dos tucanos: e também comparou as polícias na Espanha e aqui. Em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz tratou da reivindicação que os ex-técnicos de futebol têm feito.

Para ouvir clique aqui