Tudo junto e organizado

O juiz Sérgio Moro condenou o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André (SP), e o empresário Enivaldo Quadrado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Delúbio fora um dos condenados no julgamento do mensalão. Mas o episódio do empréstimo diz respeito à execução de Celso Daniel e ao escândalo de corrupção que o originou. Em conjunto, esses escândalos todos põem por terra quaisquer alegações de perseguição, de mentira ou de criminalização do PT. Não haveria como fazer uma conspiração tão perfeita, capaz de englobar tudo isso de uma forma só. Tudo é muito lógico e só pode ser verossímil se fizer parte da narrativa de um único assalto. Está dito!

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92.9 – na quinta-feira 2 de março de 2017, às 18h05m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul