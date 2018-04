Tudo está no seu lugar

O tal Partido Ecológico Nacional (PEN) arrependeu-se de ter acionado o Supremo Tribunal Federal – STF – por seus advogados, entre os quais o ex-genro do relator Marco Aurélio Mello, Cláudio Pereira de Souza Neto, para mudar a jurisprudência e proibir a prisão de condenados após a segunda instância. A grande culpa por esse vaivém em que grupos políticos ou mesmo cidadãos acham que podem usar o órgão máximo do Poder Judiciário para tirar proveito próprio é do próprio STF, que não se dá ao respeito, acolhe pedidos de partidecos sem votos da direita e da esquerda e seus membros não se permitem negar-se a decidir sobre assuntos que dizem respeito a requerentes de sua família.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 10 de abril de 2018, às 7h30m)

1 – Haisem Quais as razões que levaram o Partido Ecológico Nacional (PEN) a pedir a mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão depois da segunda instância?

2 – Carolina Por que o Supremo tem sido nos últimos anos muito benevolente com os pedidos de partidos políticos sem votos de esquerda e de direita principalmente sob o patrocínio de Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski?

3 – Haisem Por que advogados de grã-finos como Kakay e o ex-genro do ministro Marco Aurélio passaram a ser protagonistas nas decisões da cúpula do Judiciário?

4 – Carolina Que motivos levaram a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, a recomendar a manutenção da jurisprudência de que valia antes de 2009 e depois de 2016, mantendo a possibilidade de prisão em segunda instância?

5 – Haisem Afinal, o juiz Sérgio Moro está privilegiando Lula ao mandar preparar uma sala sem grades para ele começar a cumprir a pena de 12 anos e um mês ou o está prejudicando negando-lhe regalias como visitas fora do padrão?

6 – Carolina Por que a direção da Polícia Federal anunciou punir o delegado Milton Fornazari Júnior por suas postagens em redes sociais exigindo a prisão de outros políticos, como Aécio, Temer e Alckmin depois da prisão do adversário deles, Lula?

7 – Haisem Que razões tem o Partido dos Trabalhadores para mudar provisoriamente a sede de sua cúpula para Curitiba perto da cela onde está morando o ex-presidente Lula?

8 – Por que o juiz titular da 12.ª Vara Criminal Federal, Marcus Vinicius Reis Bastos, aceitou denúncia do Ministério Público contra os grandes amigos do presidente Michel Temer, o advogado José Yunes e o coronel PM aposentado João Baptista Lima Filho?

