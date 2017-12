Tucanos suspeitos

Ao autorizar duas investigações sobre eventual participação do presidente do PSDB e candidato à Presidência derrotado por Dilma em 2014, Aécio Neves, o ministro do STF Gilmar Mendes dá o primeiro passo para esclarecer o escândalo do chamado mensalão mineiro, protagonizado pelo ex-governador tucano Eduardo Azeredo, principal beneficiário do escândalo de corrupção e até hoje protegido do rigor da lei. À sombra do poder do correligionário e conterrâneo, este continua solto, apesar de ter sido condenado a 20 anos de prisão na primeira instância, após perder foro privilegiado.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,92 – na terça-feira 7 de junho de 2016)

