Tucanos sôfregos

Nas últimas eleições presidenciais que disputou de 2002 para cá, o PSDB mostrou que não sabe perder. Nas eleições municipais de outubro, os tucanos revelam também que não sabem ganhar. Aécio tem razão quando adverte que 2018 está muito longe, mas se esquece de que não dá para somar populações dos municípios conquistados por eles, contando como cacife para um pleito que dependerá do desempenho de Temer e Meirelles no governo federal mais do que de si próprios, que, aliás, só perderão se o governo atual desandar. Além do mais, Alckmin não pode contar com a simpatia de eleitorados fora de São Paulo e Aécio acaba de perder em Belo Horizonte, o que não o recomenda.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira, 1º de outubro de 2016, às 7h16m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul