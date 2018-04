Alckmin queixou-se de pressa e açodamento da Operação Lava Jato em São Paulo por ter revelado investigações a respeito de eventuais malfeitos seus e de seus companheiros do PSDB. É o máximo do cinismo de tucano bicão. Afinal, até agora, pelo menos, a Operação Lava Jato só encarcerou chefões de outros partidos políticos e seu correligionário Aécio continua solto. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, que está no portal do Estadão desde as 6 horas da quinta-feira 12 de abril de 2018, sob o título Lula preso não diminui incertezas sobre cenário eleitoral.

