Truísmo de resultados

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 6 de dezembro de 2017 abrindo fogo contra o truísmo conveniente do dr. Gilmar Mendes, do STF; o Congresso recordista em impopularidade em todos os tempos; o clã Vieira Lima unida em torno do crime explícito; o anel de compromisso de propina entre Cavendish e Cabral; e as concessões ilimitadas de Temer para fazer da reforma política instrumento de propaganda do governo. Eliane Cantanhêde disse que a família Vieira Lima, da Bahia, anda com um azar danado, com mãe e dois filhos na mira da polícia, da PGR e da Justiça, e a Câmara terá de ser manifestar sobre o tema; e o PMDB abre alas para a reforma da Previdência (será que agora vai?). Alexandre Garcia comentou a briga de Sérgio Cabral com seu companheiro na farra dos guardanapos em Paris, Cavendish; o pedido de Raquel Dodge para por tornozeleira no irmão e na mãe de Geddel; e a luta inglória de Lula para se livrar de Sérgio Moro. Gustavo Loyola abordou o Copom e o desempenho industrial. Em Direto da Fonte, Sonia Racy relatou que o PSDB tem dificuldade para fechar questão sobre Previdência. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz registrou o fim da novela da definição do campeão brasileiro de 30 anos atrás. Aff!

