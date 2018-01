Troca de bando

É inédito, de tão alto, o índice de rejeição ao presidente Temer, sua equipe e seu governo, de acordo com o Instituto Ipsos, mas, ainda assim, as manifestações por seu afastamento limitam-se a públicos de esquerda descontentes com a perda de privilégios nas gestões anteriores do PT. O cidadão comum não se anima a ir às ruas agora, como já foi em 2013 contra Dilma, apenas por ter constatado que o impeachment da ex-presidente não acabou com o esquema de roubalheira instalado nos órgãos públicos brasileiros. Houve apenas a substituição de um grupo por outro, de 2002 para cá, no planejamento e na realização do maior assalto já realizado na História. Os políticos no poder afundam a democracia num lamaçal imenso.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na segunda-feira 25 de setembro de 2017, às 7h30m)

