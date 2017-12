Trio de desqualificados

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado foi aberto com meu Direto ao Assunto, mostrando que Temer, Janot e Gilmar mostram-se desqualificados por brigarem por vã vaidade e imprudente orgulho, enlameando as instituições e afundando a democracia; que o governo aumenta impostos porque não quer cortar os próprios gastos supérfluos: que o delator Pedro Corrêa chama Lula de volta ao mensalão, do qual foi omitido por Joaquim Barbosa; e que a novela Anatel X Oi continua sem final. Eliane Cantenhêde desabafou: era o que nos faltava: aumento do IR, que Temer anunciou, mas em seguida teve de recuar porque a reação foi forte. E constatou que o presidente saiu da defesa e partiu para o ataque contra o procurador geral Rodrigo Janot. Alexandre Garcia também tratou da defesa de Temer pedindo o afastamento de Janot dos casos com o presidente, além de comentar a bagunça até na Comissão de ética do Senado e informar sobre um avião cheio de Venezuelanos saindo de Boa Vista rumo ao sul. Gustavo Loyola falou do aumento de impostos. Sonia Racy, no Direto da Fonte, revelou o projeto que prevê demitir servidores por falta de desempenho. E o Perguntar Não Ofende, de Marília Ruiz, descreveu a situação do Palmeiras, campeão brasileiro, na Libertadores da América.

