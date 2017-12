Dilma, Collor, Geddel e Neymar

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da quarta-feira 23 de agosto de 2017 começou com meu Direto ao Assunto sobre a euforia no mercado com a privatização da Eletrobrás; a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Collor; o Carainho da lista da Odebrecht às voltas com a Justiça; e a confirmação da condenação de Eduardo Azeredo pelo Tribunal de Justiça de Minas no processo do mensalão tucano. Eliane Cantanhêde acha que a delação de Lúcio Funaro deixa no ar a pergunta se vai começar tudo de novo, mas não é só o PMDB que está acuado, pois na terça-feira sobrou para todos os lados na operação Lava Jato. Alexandre Garcia, aliás, chamou o dia de terça-feira gorda… de notícias de tribunais. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz constatou que a novela Neymar continua.

Para ouvir clique aqui