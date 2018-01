A travessura grosseira das nobres senadoras da oposição de esquerda tentando boicotar e ajudando a aprovar a reforma trabalhista por larguíssima margem de votos, vitória do governo Temer, foi tema de meu Direto ao Assunto e dos comentários de Eliane Cantanhêde, Alexandre Garcia, Gustavo Loyola e Sonia Racy no Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da quarta-feira 12 de julho de 2017. Em meu comentário também abordei a reação dos governistas à vitória, o lero do PSDB, que não sai de cima do muro, e a entrada dos vereadores no reino encantado das propinas. Eliane Cantanhêde constatou que Rodrigo Maia se distancia de Temer, cada vez mais ostensivamente, passando a repetir o que o próprio Temer fez com Dilma. Alexandre Garcia disse que o governo não quer perder na CCJ e falou da expectativa de Lula, à espera da condenação por Moro. E Marília Ruiz falou dos clássicos de futebol e da presença de torcida única.

