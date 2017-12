Trapalhão órfão

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 30 de agosto de 2017 foi aberto com meu Direto ao Assunto, no qual desanquei o decreto trapalhão de Temer abrindo a Reserva Nacional do Cobra e Associados (Renca), o vídeo do mesmo antes de embarcar para a China; o baixo calão do Jucá Caju; os puxadinhos dos salários dos juízes; as cenas explícitas de furto na delação monstruosa de Silval; e as tentativas de Kakakassab e Quaquaquadros de pegarem a grana para pagar dívidas da Oi de nossos bolsos. Para Eliane Cantanhêde, enquanto o rombo das contas públicas bate recordes, os juízes fazem a farra (depois do juiz de Mato Grosso que ganhou 500 mil num único mês, os casos de abuso se multiplicam), mas o abuso não é só de juízes. O que dizer das câmaras de vereadores? Viche, danou-se. Alexandre Garcia constatou que Carmen Lúcia sentiu perda de prestígio da Justiça no Ipsos; não há sigilo das investigações no Postalis; e os desafios de Fufuca. Gustavo Loyola falou do rombo nas contas públicas. E, em Pergungar Não Ofende, Marília Ruiz contou que Felipe Coutinho treinou na seleção.

