Mais uma vez recorri nesta segunda-feira 30 de janeiro de 2017, às 17h32m, à belíssima voz da maior cantora gospel que já houve, a americana Mahalia Jackson, para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – com a canção Precious Lord, take my hand (Precioso Senhor, Tome minha mão).

Para ouvir clique aqui