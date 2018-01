Todos ficam

Tal como eu havia feito no Direto ao Assunto, que abre o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado de terça-feira 13 de junho de 2017, Eliane Cantanhêde também comentou mais um dia do fico do PSDB. Também tratei do discurso do não saio de Temer e da cassação de Paulinho ficando sem força. Alexandre Garcia falou da suposta espionagem de Fachin pela Abin, da possível denúncia do PGR contra Temer e da luta entre Senado e Supremo por causa de Aécio Neves. Eliane registrou a negativa de Temer de que tenha mandado devassar a vida do ministro do STF que ele diz persegui-lo e, para ficar no poder, oferece pacote de bondades a governadores. Sônia Racy tratou da decisão de Pedro Parente pretende de ficar na presidência da Petrobras mesmo com eventual saída de Temer.

