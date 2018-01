Tiroteio no porão

Meu Direto ao Assunto, abrindo o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 –, abordou a troca de insultos entre os ex-aliados e agora desafetos Temer e Joesley; o desafio do Baixinho Atômico ao Colosso do Norte com sua bomba de Hidrogênio viajando pelo mundo; a descoberta assustadora do TCU do tamanho do rombo na Petrobrás; a tentativa de destruir as provas da Operação Castelo da Areia; e a insistência de perdoar as dívidas da Oi com a Anatel. Eliane Cantanhêde contou que o governo aposta que terá quorum no Congresso nesta semana, com feriado e perspectiva de nova flechadas de Janot. Será? E também que, de Paris, Doria deu mais uma estocada em Alckmin e pesquisas é que vão indicar o candidato tucano para presidente. Alexandre Garcia abordou Temer na China recebendo notícias da economia; o Palácio do Planalto contra Lúcio Funaro; e o desencanto do brasileiro pesquisado pelo Instituto IPSOS. Em sua coluna Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou sobre o ‘grupo’ do técnico Tite na seleção brasileira.

