Tiroteio no escuro

É inexplicável opção de Temer por um político, e do PMDB, Osmar Serraglio (PR), presidente da CCJ da Câmara.dos Deputados para substituir Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça. O anúncio coincidiu com a deflagração pela PF da Operação Blecaute, 38.ª fase da Lava Jato. Nela a PF e o MPF demonstram que não lhes falta munição contra a legenda de Temer, Jucá e Renan num confronto em que um lado atira e o outro não nega fogo ao retrucar com suas balas. Renan disse que há 25 anos não vê Jorge Luz, protagonista da operação junto com o filho, Bruno. Mas o líder do PMDB e ex-presidente do Senado não explicou que papo institucional teve com o lavador de dinheiro sujo em 1992.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 23 de fevereiro de 2017, às 7h13m)

