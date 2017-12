Nem periódica nem panaceia

Não há encaminhamento de solução democrática para a crise política e econômica do Brasil fora da Constituição. Opinião nenhuma, inclusive a minha, vale alguma coisa se confrontada com a ordem institucional do Estado Democrático de Direito. Eleição é fundamental na democracia, mas não é tudo. É começo, não é fim nem detergente ou desculpa para perdoar crime de responsabilidade de governante. Da mesma forma que a Constituição era na ditadura, eleição não pode virar periódica. Nem panaceia universal para os males do País. Precisamos entender que no momento o principal é apoiar o esforço para desatolar o Brasil da crise evitando que seus criadores voltem a ter o poder para piorar.

