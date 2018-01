Temer X Joesley

Emanuel Bomfim e eu apresentamos o Estadão às 5 da segunda-feira 19 de junho de 2017, às 17 horas. Produzido pela TV Estadão, o debate foi transmitido ao vivo pelas redes sociais Youtube, Twitter e Facebook. Na ocasião, debatemos a decepção provocada pelo senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), que, ao ser acusado de ter recebido propina das mesmas empreiteiras e da JBS, que financiaram a campanha do PT e do PMDB que reelegeram Dilma Rousseff e Michel Temer, mas também irrigaram a campanha do neto de Tancredo, que liderou uma oposição inepta, não por incompetência, mas como se vê agora, porque se vendeu. Também comentamos a crise política provocada pela entrevista de Joesley Batista acusando o presidente Michel Temer, o entra e sai do PSDB do governo Temer e o combate do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes contra a Lava Jato.

Para ver o programa clique no link abaixo:

