Temer na berlinda

Se a economia reagir e puxar a política pra cima,Temer garantirá boa reputação. Caso contrário, cairá no lixo da História ao lado dos aliados. Todos que estão com ele agora obedeciam a Dilma há um ano. Padilha foi secretário de Aviação Civil dela, assim como Moreira Franco, o Angorá da lista da Odebrecht. Jucá foi líder de Lula e Dilma no Senado. E Geddel Vieira Lima, que já caiu, também estava do lado de lá do rio. Kassab, por trás da tentativa suspeita de mudar a Lei Geral das Telecomunicações, comentada em editorial do Estadão sábado, saiu do último dia do governo Dilma com seu PSD para o primeiro dia do Temer.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 27 de fevereiro de 2017 às 18h08m)

