Temer fora

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da terça-feira 20 de junho de 2017 começou com meu Direto ao Assunto criticando a viagem de Temer para fora do Brasil, enquanto a crise engrossa por aqui na semana em que a PF entrega o relatório parcial da investigação sobre ele pedida pelo PGR, Aécio Neves é julgado no STF, Eduardo Cunha chama Joesley de mentiroso e Gilmar Mendes mete o pau na Lava Jato. Esta é mais uma bizarrice irresponsável para a conta dele. Em seguida, Alexandre Garcia também comentou Aécio no Supremo e Temer na Rússia e depois na Noruega. E, por fim, descreveu Brasília no topo da corrupção. Sônia Racy entrou no debate sobre o acordo de leniência com os irmãos Batista. E Marília Ruiz discorreu sobre os problemas do craque Cristiano Ronaldo com o Fisco espanhol.

