Temer fica com Geddel

Maioria de cinco votos no Comitê de Ética Pública da Presidência, com sete membros, foi interrompida pelo pedido de vista de José Saraiva, nomeado por Temer, a pedido de Geddel Vieira Lima, acusado de ter pressionado o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero a liberar empreendimento imobiliário em Salvador que viola a harmonia arquitetônica da primeira capital do Brasil. Ainda assim, Temer mandou seu porta-voz anunciar que manterá o secretário de governo no gabinete no Planalto. Essa decisão em nada ajuda o presidente da República a ganhar um mínimo de credibilidade para continuar no comando da tentativa de tirar o Brasil do fundo do poço da crise que enfrenta.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da segunda-feira 21 de novembro de 2016, às 17h34m)

