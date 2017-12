Temer delatado

Primeira citação de Temer na Lava Jato na delação homologada do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado acrescenta uma crise a ser administrada pelo vice-presidente da República encarregado da Presidência enquanto a titular mantém-se afastada do cargo respondendo a processo de impeachment no Senado. Mas não altera fundamentalmente o fato de que ele continua com a missão quase impossível de dar um sinal à população de que, havendo um governo e estando este sob seu comando, as contas públicas terão de ser resgatadas e, com isso, a crise econômica debelada. O caos político é outro desafio mais importante do que este fato novo.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 15 de junho de 2016, às 18 horas)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, duas vezes no play sob o anúncio em azul