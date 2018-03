Telegangues em ação

Questões para Juarez Quadros, presidente da Anatel, sobre projeto da Lei Geral das Telecomunicações: O que motiva a pressa e tentar impedir o debate público que deve haver sobre assunto de tal relevância, evitando a votação no plenário do Senado da LGT? Que argumento foi tão forte para fazê-lo ter hoje posição divergente, ou no mínimo bem diferente, da que expressou para Consuelo Diegues na reportagem da Piauí sobre a guerra das teles? O que justifica perdoar dívidas de R$ 20 bilhões da Oi com a Anatel, se elas evidenciam maus serviços aos clientes, por cujos interesses a agência deveria zelar? Por que a Anatel não sugere ao governo e ao Senado leiloar as concessionárias inviáveis?

(Comentário no Direto ao Assunto 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 16 de fevereiro de 2017, às 7h44m)

