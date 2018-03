Tardou, mas não falta mais

A lição de prudência e firmeza ministrada pelo editorial do Estadão domingo pode não ter inspirado Temer a adotar sua resolução louvável de afastar ministros indiciados e tornados réus na Lava Jato, mas é coerente com o ato presidencial, que chega em boa hora, na qual o governo precisa juntar sua banda sã da economia com a banda política, que é suspeita de ter partes bem apodrecidas. A fórmula adotada de afastar temporariamente ministro denunciado e definitivamente ministro que virar réu é a mais adequada, embora tendo tardado, sem, contudo, ser tardia. O exemplo de Hargreaves, homem de confiança afastado por Itamar, outro vice que assumiu a presidência, pode e deve ser imitado a qualquer hora.

(Comentário na Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 13 de fevereiro de 2017, às 18h15m)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play do anuncio em azul