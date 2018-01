A sonoridade espiritual do dueto feito pelos notáveis instrumentistas indianos Zakir Hussain, à tabla, e Rakesh Chaurasi, com a flauta bansouri, criou o clima que eu desejava para abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 26 de janeiro de 2017, às 17h36m

Clique aqui para ouvir o dueto