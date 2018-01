Tá tudo dominado, é, parça?

O que resta a Temer fazer agora para evitar novos massacres sangrentos em presídios é um recenseamento para conhecer a realidade dos encarcerados que cumprem pena. Enquanto isso, o governo tem a obrigação de ocupar as áreas do território nacional ocupadas pelas prisões. Os facínoras de Monte Cristo, em Roraima, gravaram vídeos em que afirmam que “tá tudo dominado”… por eles. Mas, como o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, garante que o Estado detém o poder e exerce a gestão sobre os complexos presidiários, podendo, então, garantir a integridade física dos condenados sob sua tutela, só nos cabe é pedir-lhe que interrompa a matança iniciada no Norte.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 6 de janeiro de 2017, às 17h34m)

