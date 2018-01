Suspense na Esplanada

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da segunda-feira 15 de janeiro de 2018 abordando os seguintes temas: a continuação do impasse da suspensão pela Justiça da posse da nova ministra do Trabalho; os péssimos exemplos de agentes da lei que não dão a mínima para a lei; a conclusão pelo MPF da falsidade ideológica nos recibos apresentados pela defesa de Lula para provar que o apartamento contíguo ao em que ele mora não lhe pertence: o mico de Gleisi que confundiu Luca com Lula em jogo do Bayern; e os dissabores de Gilmar passeando em Lisboa e na marchinha jocosa de carnaval de João Roberto Kelly. Ethevaldo Siqueira trouxe as novidades da tecnologia no Brasil para os ouvintes da Eldorado. Eliane Cantanhêde se referiu à advertência do comandante do Exército para os riscos de contaminação dos soldados pelo crime organizado no Rio; aos personagens do fim de semana, Temer, Bolsonaro e Gilmar Mendes; e ao esquecimento de Cristiane Brasil. Alexandre Garcia abordou Temer indo a pé do Jaburu ao Palácio do Planalto. Cármen Lúcia viajando para Porto Alegre; e Raquel Dodge reforçando a Lava Jato. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que Marcelo Crivella, o prefeito do Rio, ainda não decidiu se irá ou não ao sambódromo no Carnaval. Pode?

