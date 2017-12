Suspeitos truculentos

Sob as bênçãos de Toffoli, que mandou soltá-lo sem ouvir Ministério Público nem esperar decisão do Tribunal Regional Federal 3 de São Paulo, duas vezes ex-ministro em governos do PT e marido da senadora Gleisi Hoffmann, que foi chefe da Casa Civil de Dilma, Paulo Bernardo, acusado de ter recebido propina forçada de servidores, aprendeu rápido nos seis dias de cadeia: saiu se dizendo inocente, refrão de todos os condenados que cumprem pena no mundo. MPF não se conformou, juiz que mandou prender discordou, mas a mulher comemorou e aproveitou para mandar advogada calar-se no Senado.

(Comentário no Direto da Redação da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 30 de junho de 2016, às 7h15M)

