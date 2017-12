Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 19 de dezembro de 2017, criticando a transferência do desprezo de Temer pelas instituições da República para o povo, que ele também não respeita; o voto que Lewandowski dá no Supremo contra a reforma da Previdência ao PSOL, que não tem voto popular; a proibição de Raquel Dodge à propaganda do governo acolhendo ação dos marajás do serviço público; e a disposição demonstrada por Gilmar “deixa que eu solto” Mendes de bancar o Supremo Papai Noel em plena crise. Alexandre Garcia comentou a citada Raquel Dodge insistindo com distrato do acordo premiadíssimo de Joesley; a Camargo Correia, em acordo de leniência: cartel por 16 anos; e a Procuradoria da Lava Jato dispensando a perícia sobre os recibos de aluguel de dona Marisa. Sonia Racy, em Direto ao ponto, falou das contas da prefeitura de SP: Doria X Haddad.

Para ouvir clique aqui