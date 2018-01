Sucesso na Suíça

Critiquei duramente Michel Temer por ele ter fugido do confronto com o mercado internacional em Davos, mandando em seu lugar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vejo-me, contudo, obrigado a me penitenciar por me ter enganado. No frigir dos ovos, o presidente fez bem em não ir ao Fórum Internacional de Economia, já que ainda não tem muito a comemorar no desempenho da tarefa de tirar o Brasil do pré-sal da crise. O sucesso feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no inverno suíço, mostrou que a Lava Jato não prejudica o ambiente de investimentos, mas, ao contrário, o beneficia, pois dá uma segurança jurídica que o investidor talvez não confiasse mais haver por aqui.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 18 de janeiro de 2017, às 17h33m)

