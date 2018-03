Sucesso aos 89 anos

Abre-se uma exposição no Instituto Itaú para comemorar os 89 anos da grande dama do teatro, cinema e televisão Laura Cardoso. A atriz brilhou no papel da velhinha vilã falsamente boa da novela arrasa quarteirão de Aguinaldo Silva na Globo, Império, e interpreta outra vilã na novela Sol Nascente, na mesma emissora. De volta aos sets para as gravações, após ter sido afastada por problemas de saúde, foi recebida com entusiasmo e emoção pelos colegas do elenco e é relembrada no texto de Amilton Pereira na contracapa do Caderno 2 do Estadão de quarta-feira 22 de fevereiro de 2017 como a magnífica Dolor na remontagem de Vereda da Salvação de Jorge Andrade, dirigida por Antunes Filho.

