STF: lerdo e leso

Carta publicada no Fórum dos Leitores do Estado de São Paulo, quinta-feira 6 de abril de 2016, Pag.A3

Acordem!

No Roda Viva, José Nêumanne indicou a lentidão do STF para julgar as ações que lá chegam e passam a dormir sono profundo. Em total apoio a Nêumanne, eu também, se fosse bandida, queria ter foro privilegiado só para cair no STF, pois nessa instância se tem todo o tempo do mundo. Tempo para negociar, para inventar soluções e escapar de processo, tempo para prejudicar mais o País. Vemos hoje Lula a pouca distância do Palácio do Planalto, num quarto de hotel, recebendo ministros, ditando regras do jogo político, definindo os rumos da Nação. Isso sem ter um único voto e desobedecendo a ordens do próprio Supremo de se manter afastado. Livre, leve e solto, o ex tem tempo suficiente para suas maquinações porque a Justiça, lenta, permite. Quando colocamos Sergio Moro no pedestal de herói não é por outro motivo senão este: ele é ágil, corajoso, assume suas decisões, pune quem deve ser punido dentro das normas constitucionais, enxergando rapidamente o crime “evidente”. Senhores do STF, é necessário enxergar a situação como ela se apresenta: é o futuro do Brasil que está em jogo. Pelo amor de Deus, acordem!

MYRIAN MACEDO

São Paulo