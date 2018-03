Socorro aos amigos

Antes de o governo se dispor a alterar a legislação para socorrer a empresa controladora da telefônica Oi, com um passivo de 65 bilhões e 400 milhões de reais, urge esclarecer que isso não virá em benefício do cliente da empresa, que continua operando normalmente suas linhas e prestando seus serviços, pois seu ativo de 60 bilhões é suficiente para isso e também para pagar aos funcionários. A providência, aventada pelo ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, atende apenas aos credores, dos quais os principais é o BNDES, cujo ex-presidente, Luciano Coutinho, precisa ser processado no mínimo por má gestão, e aos acionistas, que serão ressarcidos por terem feito mau negócio. Por quê?

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 7 de novembro de 2016, às 17h33m)

