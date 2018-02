Sob encomenda

Na missa satânica que encomendou no plenário do Senado, Renan chamou a Operação Lava Jato de “sagrada”, o que é uma heresia, pois policiais e procuradores da força-tarefa e o juiz Moro são humanos e, portanto, profanos. Fê-lo para fingir que as críticas deste à deformação na Câmara das dez medidas contra a corrupção influiriam na votação da lei do abuso de autoridade, que ele promove na Casa que preside. Seu truque foi revelado pelo relator que escolheu a dedo pelo projeto de vingança, Roberto Requião: este já avisou que não levará em conta a proposta de artigo apresentada por este convidado. Na sessão Gilmar Mendes satanizou emenda popular e no STF votou para absolver o senador. Amem!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 2 de dezembro de 2016, às 7h12m)

