Só pra engabelar

O podcast Comentaristas do Jornal Eldorado (Rádio Eldorado, FM 107,3) da quinta-feira 27 de abril de 2017, entre 6 e 9 horas, tem um menu variado. Começa com meu comentário, que aborda as votações unânimes na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a vitória da reforma trabalhista na Câmara, o favorecimento da Braskem em troca da “MP do Bem” e as desventuras dos usuários de telefonia no Brasil. Alexandre Garcia também tratou de reforma trabalhista, além de ter comentado a volta de Adriana Anselmo à prisão no meio do desentendimento dos juízes e estranhado o adiamento do depoimento de Lula em Curitiba.

Para ouvir clique aqui