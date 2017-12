Só pensam naquilo

Os dois comentários de Eliane Cantenhêde deram a partida do PodCast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quinta-feira 10 de agosto de 2017. Um foi sobre o fato de o governo Temer falar de reforma da previdência, mas o Congresso só pensar e trabalhar pela reforma política. E, aliás, por falar em Congresso, a omissão especial aprovou mais de 3 bi para fundo eleitoral e distritão. Mas há muita resistência. O outro foi que, com tantos solavancos, a gente esquece as boas notícias, mas elas existem. Na terça, três bons dados na economia. Alexandre Garcia comentou a dita terça-feira cheia nos tribunais tratando de Vaccari, Lula e Aécio; de novo, plebiscito sobre parlamentarismo; e, ainda, as boas notícias na Economia. Em Direto da Fonte, Sonia Racy tratou da disputa pela guarda de uma cachorrinha no judiciário paulista. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz abordou o afastamento de Felipe Melo e de Cícero.

Como você haverá de perceber, espero, não consegui transmitir o comentário de Natal, para onde fui fazer uma palestra num congresso da Unimed e, por isso, o Podcast não contou com o Direto ao Assunto de sempre.

